2027 Diriliş Yılı Olacaktır!

Çok yüksek ihtimal her gününde seçim olabilme ihtimali Olan 2027 yılı Tüm kesimler için DİRİLİŞ(Ertuğrul olmayan)Yılı olacaktır! Memurlar için,Emeklilerimiz için,Asgari Ücretle geçinmeye çalışan tüm yurttaşlar için ve Vel hasılı Kelam TÜM KESİMLER İÇİN!

Çok yüksek ihtimal her gününde seçim olabilme ihtimali Olan 2027 yılı Tüm kesimler için DİRİLİŞ(Ertuğrul olmayan)Yılı olacaktır! Memurlar için,Emeklilerimiz için,Asgari Ücretle geçinmeye çalışan tüm yurttaşlar için ve Vel hasılı Kelam TÜM KESİMLER İÇİN!