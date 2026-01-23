Devlet Üniversitesinden Özel Üniversiteye Geçmek

Kamu Personeli \ Akademik Personel
Merhaba; Anadolu da yer alan bir Devlet üniversitesinde akademisyenim. Yıllardır çalıştığım üniversiteden artık başka bir yere geçiş yapmak istiyorum. Özgeçmişimin alanımda iyi bir düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Yurtdışı deneyimim de var. Yalnız geçiş yapmak istediğim şehirler genelde istenen bölgeler. Oralarda yeni açılan devlet üniversiteleri bile mail attığımda özgeçmişiniz çok iyi ama şu an ihtiyacımız yok olursa döneriz gibi cevapladılar. Bana göre çok dolu ya da çok kaliteli akademisyenleri olan yerler değil. Ama şehirler avantajlı. Sonuç olarak olumlu yanıt alamadım. Ancak yıllardır hem akademinin yoğun çalışma temposunun verdiği bıkkınlık hem de istediğim yerde yaşamamamın verdiği bıkkınlıkla artık beklemek istemiyorum. Bu nedenle İstanbul da yer alan özel üniversiteler ile konuştum ve olumlu dönüş aldım. Ancak konuştuğum bazı hocalar özel üniversitelere geçme biraz bekle diyorlar. Ancak ben beklemek istemiyorum. Acaba sabırsızlık mı ediyorum diye de sorgulamıyor değilim. Bu konuda önerilerinizi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.

