23 Ocak 2026 17:41
TCDD vardiya şartları nasıl oluyor?

Merhaba arkadaşlar, lojistik yönetimi mezunuyum. KPSS çalışmaya karar vermiş değilim. TCDD'de lojistik memurluğu ve hareket memurluğuna başvurabiliyorum kpss puanım olursa.

Tayinler, maaşlarla alakalı şartları öğrendim araştırarak ama vardiya düzeni nasıl oluyor. Bayramlarda, yılbaşında mesailer nasıl düzenleniyor vb. , kurumda çalışan memur arkadaşlarımız varsa önerir misiniz, istifa eden oluyor mu, İş/hayat dengeniz nasıl bahsedebilir misiniz?

