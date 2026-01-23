Destek personeli şoför olarak atandım ama şoförlük haricinde herşeyi yapıyorum

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
23 Ocak 2026 18:09
Destek personeli şoför olarak atandım ama şoförlük haricinde temizlik su tesisatı elektrik gibi her işi bana veriyorlar bu yasal mı alım yapılan başvuruda şoför ve temizlik görevlisi 2 farklı şeyde aldılar birde kadroya geçince destek personeli olarak mı geçecem yoksa şoför olarak mı?

