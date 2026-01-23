İtfaiye Eri Maaş

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
2026 Ocak Maaşlarımızı Yazalım14 Günlük Fark2027 Kamu ReformuYıllık İznim Ne Zaman 30 Gün OlacakSağlık Mazereti Tayini2026 Temmuz Memur ZammıMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi2026 Yılı SGK Banka PromosyonlarıYüksek Lisans Yapan Memurlar Neden Hala Hak Ettiği Değeri Görmüyor?İŞKUR'da 9 yıldır açılmayan Görevde Yükselme Sınavı bu yıl açılır mı ?
Sözlük
Son Haberler
Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmeBakan Fidan: Suriye'de ateşkes bir müddet daha uzatılabilirBakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklamaİBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama'Daltonlar' ve 'Casperler' suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama
Editörün Seçimi
2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.