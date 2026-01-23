Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

İtfaiye Eri Maaş


23 Ocak 2026 21:29
İtfaiye Eri Maaş

Arkadaşlar merhaba 50.000 nüfuslu ilçe belediyesinin itfaiye eri 657 DMK?ye tabii 10 GİH olarak atanmış durumdayım, Önlisans mezunuyum 24/48 vardiyalı ayda 10 nöbet usulüne göre çalışılıyormuş ancak maaş konusunda bir bilgi bulamadım yardımcı olur musunuz ne kadar bir ücretle başlarım


Süleyman Paşa
Memur
23 Ocak 2026 22:07
sds miktarı tavandan veriliyorsa 70-75 bin civarı alırsın

Umtcannn
23 Ocak 2026 22:11

Sds veriliyor mu bir bilgim yok ama kanaatimce verilmiyor teşekkür ederim

Süleyman Paşa, 1 saat önce
sds miktarı tavandan veriliyorsa 70-75 bin civarı alırsın
