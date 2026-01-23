KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : supporters.

Güvenlik kadrolarına atanmak


23 Ocak 2026 21:34
Güvenlik kadrolarına atanmak

Ösymin merkezi alımlarında 3389 6551 kodları isteniyor.3389 güvenliğin önlisans bölümünü okumak 6551 ise sertifkaya sahip olmak.Ösym her 2sini istiyor anlamında mı yoksa 6551 veya 3389 anlamında mı kullanılıyor.Bazı büro personali alımlarında birden çok bölüm istediği alımlar da oldu bu benim kafa mı karıştırdı.Konuya hakim insanlar varsa yorum yapabilir mi?

Çok Yazılan Konular

GSB destek personeliDHMİ ARFF sağlık raporuElektrik, elektronik teknisyenleri 2024 KPSS ortaöğretim (lise) kaç puan aldınız?

Sözlük

zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 sözlükte cumartesi 2 sızmak 1 köpek 1

Son Haberler

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmeBakan Fidan: Suriye'de ateşkes bir müddet daha uzatılabilirBakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklamaİBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama'Daltonlar' ve 'Casperler' suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.