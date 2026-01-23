Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

23 Ocak 2026 23:52
Gönüllü şark görevini eksik yapma

Arkadaşlar gönüllü şark görevini veya 2.şark göreveni eksik yapma hususu devam ediyormu yani 3 yıllık yere gittiğimizde 2 yıl yapma veya 4 yıllık yere gittiğimizde 3 yıl yapma gibi

