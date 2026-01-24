YÖK Merkezi Gys Sınavına Hazırlanan Var mı? Nasıl Çalışıyorsunuz?

Arkadaşlar merhaba, Üniversitelerde görev yapan idari personel için YÖK tarafından merkezi GYS sınavı yapılacağı konuşuluyor. Ben çalışmaya başlarken şuna takıldım: - Sadece soru çözmek yeterli mi? - Mevzuatı baştan sona okumak mı gerekir? - Video anlatım + kısa tekrar mı daha mantıklı? Özellikle mevzuat tarafında konu oturmadan soru çözmenin çok verimli olmadığını hissettim. Daha önce merkezi ya da benzer sınava girenler varsa, nasıl çalıştıklarını paylaşırlarsa çok faydalı olur.

