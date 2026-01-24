Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

YÖK Merkezi Gys Sınavına Hazırlanan Var mı? Nasıl Çalışıyorsunuz?


24 Ocak 2026 00:43
YÖK Merkezi Gys Sınavına Hazırlanan Var mı? Nasıl Çalışıyorsunuz?
Arkadaşlar merhaba, Üniversitelerde görev yapan idari personel için YÖK tarafından merkezi GYS sınavı yapılacağı konuşuluyor. Ben çalışmaya başlarken şuna takıldım: - Sadece soru çözmek yeterli mi? - Mevzuatı baştan sona okumak mı gerekir? - Video anlatım + kısa tekrar mı daha mantıklı? Özellikle mevzuat tarafında konu oturmadan soru çözmenin çok verimli olmadığını hissettim. Daha önce merkezi ya da benzer sınava girenler varsa, nasıl çalıştıklarını paylaşırlarsa çok faydalı olur.

Çok Yazılan Konular

2025 Naklen Atama Kontejanları2026 Naklen Atama KontejanlarıÜnvan Değişikliği2026 mahalli idareler görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıEkonomist - ek gösterge - teknik hizmetler sinifi hangi grupta

Sözlük

köpek 1 sözlükte cumartesi 2 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 sızmak 1

Son Haberler

CB Kararnamesi ile görevden alınan genel müdür yardımcılığı görevinden alınma hukuka aykırı bulunduHakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar Yayımlandı24 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıBAE'deki Rusya-Ukrayna-ABD görüşmelerinin ilk günü sona erdiUzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak