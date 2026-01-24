Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yöneticilere ve Yönetici Adaylarına Akademi Eğitimi


24 Ocak 2026 09:23
Yöneticilere ve Yönetici Adaylarına Akademi Eğitimi

Basına yansıdı. 4 yılını dolduran müdür ve yrdlarına mart ayında, ilkkez ve istifa sonrası dönüş olan yeniden idarecilik başvurularına başvuracaklara mayıs ayında akademide eğitim var.

Sorun veya soru şu:

1-Bu eğitimler yüz yüze olacaksa aynı anda okullardaki tüm idareceiler akademiye gidecekse okullar ne olur?

2-İlkkez idareci olacam diyen adaylar akademiye giderse okulların/derslerin hali ne olur?

Bu eğitimler online mi?

Yüzyüze mi?

İl merkezlerinde mesai sonrası kurs gibi mi olacak?

Bilgisi duyumu olan var mı?


24 Ocak 2026 10:35

Şu zaman olmuş bir netlik yok malesef kervan yolda dizilecek gibi yine.Akademi yeni eğitim öğretim yılında başlayacak deniyordu bu senekiler muaf deniyordu bende anlamadım.


özTÜRK12
24 Ocak 2026 11:11
uzaktan eğitim yoluyla öba vb olur
