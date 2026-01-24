Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

17-18 Ocak açık öğretim sınavı görevli ücreti


24 Ocak 2026 09:58
17-18 Ocak açık öğretim sınavı görevli ücreti

17-18 ocakta yapılan aöf sınav ücretleri yattı mı acaba? Genelde o hafta içi yatardı benim yatmayınca benim hesapta mı bir sorun var


doğanhoca66
Aday Memur
24 Ocak 2026 10:31

Aralık da yatmadı daha


yasharneyashar
Aday Memur
24 Ocak 2026 11:59

17-18 ocak yatmadı ama aralıklar yatmıştı yahu.


berkaydal
Genel Müdür
24 Ocak 2026 14:42

İki üç gün önce yattı.


berkaydal
Genel Müdür
24 Ocak 2026 15:03

Pardon bu yatmadı.

berkaydal, 1 saat önce

İki üç gün önce yattı.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Bazı branşlar tazminat almalı.Maaş farkları ne zaman yatar?Müdür karne günü karneleri 14.00'da verdirdiEdebiyatcilarin derd -i gamıİstatistik bölümü mezunu matematik öğretmeni olarak atanabilir mi?Ücretli öğretmenlere kadro verilmesi.Yönetici görevlendirme yönetmeliğinin akıbeti.Seminer videolarını izlemek uzun ve sıkıcı.Müdürün savunma istemesi

Sözlük

sözlükte cumartesi 2 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 köpek 1 2026 1 haldun dormen 1 güne bir söz bırak 3 ayrı dünyaların insanıyız 1 sızmak 2

Son Haberler

Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!Muğla'da mucize kurtuluş: 14 gün sonra ormanda sağ bulunduİnternet abonesi 55 milyonu aştıPlaystation 6'yı bekleyenlere kötü haberEski eşinin başından aşağıya kezzap döktü. Cani tutuklandı

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak