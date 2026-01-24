Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

17-18 ocak anadolu üni. Sınavı görevli ücreti


24 Ocak 2026 09:58
17-18 ocak anadolu üni. Sınavı görevli ücreti

17-18 ocakta yapılan aöf sınav ücretleri yattı mı acaba? Genelde o hafta içi yatardı benim yatmayınca benim hesapta mı bir sorun var


doğanhoca66
Aday Memur
24 Ocak 2026 10:31

Aralık da yatmadı daha


yasharneyashar
Aday Memur
24 Ocak 2026 11:59

17-18 ocak yatmadı ama aralıklar yatmıştı yahu.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bazı branşlar tazminat almalı.Maaş farkları ne zaman yatar?Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Edebiyatcilarin derd -i gamıMüdür karne günü karneleri 14.00'da verdirdiİstatistik bölümü mezunu matematik öğretmeni olarak atanabilir mi?Ücretli öğretmenlere kadro verilmesi.Yönetici görevlendirme yönetmeliğinin akıbeti.Ek ders 350tl olmaliSeminer videolarını izlemek uzun ve sıkıcı.

Sözlük

güne bir söz bırak 1 2026 1 haldun dormen 1 köpek 1 sızmak 2 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 sözlükte cumartesi 2

Son Haberler

Kadınların satın aldığı konut sayısı 10 yılda yüzde 57,5 arttıBakan Şimşek: Finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruzÇakarlı araca yol vermek zorunlu mu?Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim olduTHY, Tiran seferlerine yeniden başladı

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak