POMEM'e başvurumu tamamlamalı mıyım?

Merhaba,

Şuanda özel sektörde çalışıyorum. Maaşım 48 bin + 12 bin TL yemek ücreti ve yol var. Ek olarak bazen 3 ayda 10-20 bin prim alıyorum. Çalışma saatlerim hafta içi 09.00-18.00, resmi tatillerde izinliyim. Satış baskısı var işimde.

Ek olarak bu sene POMEM sınavına çağırıldım, ücreti yatırırsam gideceğim. İstanbul'da ikamet ediyorum ve girersem mesleğim boyunca da İstanbul'da çalışmak istiyorum çünkü ailem ve arkadaşlarım çevrem İstanbul'da. Şimdi size 2 sorum var;

1- Mesleğe girersem uzun süre boyunca İstanbul'da çalışmam mümkün mü? Şark görevinden sonra tekrar İstanbul'a gelebilir miyim?

2- Sizce parayı yatırarak şansımı denemeli miyim yoksa gerçekten saçmalama mı dersiniz?

Teşekkürler.