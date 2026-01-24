Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
POMEM'e başvurumu tamamlamalı mıyım?


24 Ocak 2026 13:23
POMEM'e başvurumu tamamlamalı mıyım?

Merhaba,

Şuanda özel sektörde çalışıyorum. Maaşım 48 bin + 12 bin TL yemek ücreti ve yol var. Ek olarak bazen 3 ayda 10-20 bin prim alıyorum. Çalışma saatlerim hafta içi 09.00-18.00, resmi tatillerde izinliyim. Satış baskısı var işimde.

Ek olarak bu sene POMEM sınavına çağırıldım, ücreti yatırırsam gideceğim. İstanbul'da ikamet ediyorum ve girersem mesleğim boyunca da İstanbul'da çalışmak istiyorum çünkü ailem ve arkadaşlarım çevrem İstanbul'da. Şimdi size 2 sorum var;

1- Mesleğe girersem uzun süre boyunca İstanbul'da çalışmam mümkün mü? Şark görevinden sonra tekrar İstanbul'a gelebilir miyim?

2- Sizce parayı yatırarak şansımı denemeli miyim yoksa gerçekten saçmalama mı dersiniz?

Teşekkürler.


Poevata
Aday Memur
24 Ocak 2026 13:51

Merhaba

Uzun süre boyunca İstanbulda çalışmanız mümkün, ayrıca şark görevinden sonrada gelebilirsiniz İstanbul'a garantisi yok tabii.Emniyette geleceğe dönük plan yapmak pek mümkün değildir her an her şey olabilir.

Şuanki çalışma şartlarınız ve geliriniz haftalık çalışma ve maaşa göre hesaplanınca polise göre çok daha iyi bir maaş alıyorsunuz diyebilirim.

İşten çıkarılma v.s bir durumunuz yoksa size pek tavsiye etmeyeceğim polisliği, son çare olarak yapılacak bir meslek olduğunu düşünmekteyim yine takdir sizin


Brse
Şef
24 Ocak 2026 14:05

Hayır tamamlama. Özel sektör candır...


Yeniaynasiz
Aday Memur
24 Ocak 2026 15:12

Cevabınız için teşekkürler. Ben de mesai ücreti olmaması konusunda kararsızım zaten. Ek olarak merak ettiğim şey, yıllık izin hariç polisin hiç ek izni yok mu? Ailesiyle nasıl vakit geçiriyor?

Poevata
Aday Memur
24 Ocak 2026 15:23

Bulunduğumuz birimin çalışma sistemine tabiiyiz, çalışma sistemi ne kadar istirahat veriyorsa o kadar iznimiz var yıllık izinlerimiz dışında. Bunun dışında özel günlerde bayramlarda v.s izin verilmiyor. Kalan vakitlerde ne kadar vakit geçirilebiliyorsa o kadar vakit geçirebiliyoruz ailemizle bazen yetiyor bazen yetmiyor yapacak bir şey yok

