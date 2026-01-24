Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Ziraat Mühendisliği Kpss atamaları hakkında


Ziraat mühendisi mezunuyum. 2026 senesi için kpss çalışmayı düşünüyorum da sizden ziraat mühendislerinin alımları hakkında bilgi isteyeceğim. Cidden internette güvenilir bir açıklama ya da alım sayılarını bulamadım. Genel olarak atamalarımız ne durumda,alım için nitelik şartlarında farklı sertifika veya yüksek linsas gibi şartlar var mı ? Sanırım merkezi atamalardan ziyade açıktan atamalardan atanıyoruz. Ne olarak aratırsam alım sayılarına,şartlarına ulaşabilirim ? Bilgi verirseniz sevinirim

