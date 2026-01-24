Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

gizli belge


24 Ocak 2026 16:28
gizli belge
Gizli belgeyi yetkisiz kişilerle paylaşmaktan ihraç olan kimse var mı buraya yazabilir mi?

adana0100
Aday Memur
24 Ocak 2026 16:33
yok hadi başka kapıya

ardabeyy
Şube Müdürü
24 Ocak 2026 18:33
ihraç olan var mı bilmem ama; olması gerekip olmayan var.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis-Jandarma maaşları eşitlendi hayırlı olsun!Rütbeli personelin hizmet aracını özel işleri için kullanmasıİcralık polislerMaaş eşitlenmesiBM için PBS'ye başvuru butonu20 Yaş Özel Sektör ve Polislik Mesleği2026 14 günlük maaş farkı ödemesiZam ne zaman gelecekAdliyede çalışan polis arkadaş var mı

Sözlük

sızmak 2 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 2026 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 yemek tarifi 1 haldun dormen 1 güne bir söz bırak 3 sözlükte cumartesi 2 köpek 1 Ey dermess 4

Son Haberler

e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandıGöktaş isyan etti: Aile Bakanı'na mavi gözlü bebek 'siparişi'Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldıFatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldıSamsun'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak