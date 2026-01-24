Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Şırnak devlet hastanesi gelir mi


24 Ocak 2026 17:09
Şırnak devlet hastanesi gelir mi

Dostlar merhaba, Ocak tayininde Şırnak devlet hastanesi istedim puanım 7500, 5 kişi alacak fakat oralar artık garip bir şekilde yüksek kapatıyor, en son alımda 14000 ile almış, sizce bana gelir mi , yazan var mı aranızda, ailem oralarda diye gitmek istiyorum, olmazsa iki sene sonra geri dönerim ama bir denemek istiyorum.


since2024
Aday Memur
24 Ocak 2026 17:17
Şırnak'ta yaşanır mı ya

İşsizhemşireee
Aday Memur
24 Ocak 2026 17:28

Hocam şartların farkındayım ancak ailem oralarda, bir 5 yıl para artı hizmet puanı biriktirip Antalya tarafına geçelim dedik.

since2024, 1 saat önce
Şırnak'ta yaşanır mı ya

since2024
Aday Memur
24 Ocak 2026 17:33
evlilik durumu var mı ?
İşsizhemşireee, 1 saat önce

Hocam şartların farkındayım ancak ailem oralarda, bir 5 yıl para artı hizmet puanı biriktirip Antalya tarafına geçelim dedik.


İşsizhemşireee
Aday Memur
24 Ocak 2026 17:46

Var


since2024
Aday Memur
24 Ocak 2026 18:16
zor bir karar vermen gerekecek o zaman
İşsizhemşireee, 56 dk. önce

Var

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıRadyoloji teknikerinin kontrast madde vermesi hakkındaÜcretsiz izin hakkındaŞırnak devlet hastanesi gelir miEş durumu iller arasıÜcretsiz izin hk. (lütfen yardım)Üniversite hastanesi 3+1İzmir şehir hastanesi eş durumu dilekçemi bekletiyorAlt bölge tayini24 Haftaya çıkar mı izinler?

Sözlük

Ey dermess 4 haldun dormen 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 sızmak 2 güne bir söz bırak 3 köpek 1 yemek tarifi 1 2026 1 sözlükte cumartesi 2

Son Haberler

e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandıGöktaş isyan etti: Aile Bakanı'na mavi gözlü bebek 'siparişi'Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldıFatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldıSamsun'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak