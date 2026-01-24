Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

C dilimi rapor


24 Ocak 2026 17:55
C dilimi rapor

Öncelikle Selamun aleyküm yaklaşık 1 sene önce ciğerlerime pıhtı attı.Genetik testi yapıldı ve sonucunda ömür boyu kan sulandırıcı kullanacağımı öğrendim.Bugünlerde doktordan dilimim hakkında bilgi almak istediğimi söyledim tam net konuşmayarak genetikten dolayı c olabilir dedi hem bu konu hakkında hemde c dilimi rapor alırsam ne olur birde kendi kütüğüm olan küçük şehirde çalışabilirmiyim bunu bilen birisi açıklarsa çok sevinirim şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis-Jandarma maaşları eşitlendi hayırlı olsun!Rütbeli personelin hizmet aracını özel işleri için kullanmasıİcralık polislerMaaş eşitlenmesiBM için PBS'ye başvuru butonu20 Yaş Özel Sektör ve Polislik Mesleği2026 14 günlük maaş farkı ödemesiZam ne zaman gelecekAdliyede çalışan polis arkadaş var mı

Sözlük

güne bir söz bırak 3 sözlükte cumartesi 2 Ey dermess 4 sızmak 2 yemek tarifi 1 köpek 1 haldun dormen 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 2026 1

Son Haberler

e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandıGöktaş isyan etti: Aile Bakanı'na mavi gözlü bebek 'siparişi'Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldıFatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldıSamsun'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak