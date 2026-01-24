İl dışı yer değiştirememe problemine çözüm bulunmalıdır

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Bildiğiniz gibi nerdeyse tüm şehirlerde ihtiyaç kalmamış hatta norm fazlalığından geçilmemektedir. Bu durum isteğe bağlı yer değiştirmeyi imkansız hale getirmiştir. Öğretmenlerin dışında diğer memurlarda böyle bir sorun neredeyse yoktur. Yani bir polis, bir doktor, bir hemşire veya mühendis il değişikliği rahatlıkla yapabilirken öğretmenler bulundukları yere çakılı kalmıştır. Bu duruma acilen bir çözüm bulunmalı yoksa işin içinden çıkılmaz hale geldi durum.

