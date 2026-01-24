İller arası yer değiştirme problemine çözüm bulunmalıdır

bu doğululara pozitif ayrımcılıktır. orada yaşayan kişi hem evinin yanındaki okulda çalışacak hem de en yüksek maaşı alacak. suçumuz batılı olmak mı? ben bu dediğinize başka bir öneride bulunayım: herkes annesinin/babasının kütüğünün bulunduğu ilçede beş veya on sene zorunlu hizmet yapsın. bu şekilde herkes bir süre memleketinde çalışmış olacak ve mağdur olan kişi azalacak.

