İller arası yer değiştirme problemine çözüm bulunmalıdır


24 Ocak 2026 18:17
İller arası yer değiştirme problemine çözüm bulunmalıdır

Bildiğiniz gibi nerdeyse tüm şehirlerde ihtiyaç kalmamış hatta norm fazlalığından geçilmemektedir. Bu durum isteğe bağlı yer değiştirmeyi imkansız hale getirmiştir. Öğretmenlerin dışında diğer memurlarda böyle bir sorun neredeyse yoktur. Yani bir polis, bir doktor, bir hemşire veya mühendis il değişikliği rahatlıkla yapabilirken öğretmenler bulundukları yere çakılı kalmıştır. Bu duruma acilen bir çözüm bulunmalı yoksa işin içinden çıkılmaz hale geldi durum.


BanuAlkan
Memur
24 Ocak 2026 19:01
rotation

Talai
Memur
24 Ocak 2026 20:32

Sorun sadece il dışı tayin değil, öğretmenin ülkede nasıl dağıtıldığı meselesidir. Bugün sistem şunu söylüyor:

Zor yerde çalışsan da çalışmasan da, aynı maaşı al, aynı haklara sahip ol. Sonra da "neden herkes batıya yığılmış? "diye soruyoruz. Cevap ortada.

Önce şunu kabul edelim:

Zor bölgede çalışan öğretmen gerçek anlamda teşvik edilmeden bu iş düzelmez.

Teşvik dediğimiz şey "plaket" değil, doğrudan maaşa yansıyan farktır.

Mesela hizmet alanına göre kademeli maaş modeli net ve adil olur. Örnek olarak..

Hizmet Alanı

1/1: 65.000

1/2: 68.250

1/3: 71.663

1/4: 75.246

1/5: 79.008

1/6: 82.958

Hizmet Alanı

(2/1 = 1/4 ile aynı)

2/1: 75.246

2/2: 79.008

2/3: 82.958

2/4: 87.106

2/5: 91.461

2/6: 96.034

Hizmet Alanı

(3/1 = 2/4 ile aynı)

3/1: 87.106

3/2: 91.461

3/3: 96.034

3/4: 100.836

3/5: 105.878

3/6: 111.172

Bu neyi sağlar?

Şunu: 1/1 de 30 yıl çalışmanın karşılığı, 3/6 da yaklaşık 15 yıla denk gelir.

Yani zor bölgede çalışan öğretmen hem daha kısa sürede aynı ekonomik karşılığı alır hem de gerçek anlamda yıpranma payı oluşur.

Buna bir de resmî "yıpranma hakkı" eklenirse;

ya erken emekliliğin,

ya da devletten ayrılmanın önü açılır.

Bu da sistemde doğal bir sirkülasyon sağlar.


Talai
Memur
24 Ocak 2026 20:34

Ama mesele sadece maaş da değil.

Bugün sistemde ciddi bir adaletsizlik var.

1/1?de başlayıp, popülist politikalarla "zorunlu hizmeti" affedilen, hayatı boyunca 3. hizmet alanını hiç görmeden aynı okulda kalanlar var.

Buna karşılık bazı öğretmenler 20 yıl boyunca 2. ve 3. hizmet alanları arasında sürünüyor. Bu mudur adalet?

O yüzden iller arası rotasyon şarttır.

Ama öyle"iki yılda bir savuralım" tarzı değil;

meslek hayatına yayılmış, öngörülebilir, adil bir rotasyon.

Her öğretmen meslek hayatı boyunca:

1., 2. ve 3. hizmet alanlarının tamamında görev yapmalı

Her alanda en az 6 yıl çalışmalı

Ama burada da denge önemli:

3. hizmet alanında çalışan öğretmen bulunduğu yerde mutluysa zorla 1?e ya da 2?ye gönderilmemeli.

Aynı şekilde 2. hizmet alanında mutlu olana da "illa 1 e gideceksin" denmemeli.

Ama 3. hizmet alanı görevi tamamlanmak zorunda olmalı.

Kimse meslek hayatını sadece 1/1 de geçirmemeli.


Talai
Memur
24 Ocak 2026 20:43

Gelelim en hassas konuya: Aile birliği.

Herkes aile birliğini göreceli olarak "iyi illerde" sağlamak istiyor.

Zaten belli başlı şehirlerdeki norm fazlalığının en büyük nedenlerinden biri de bu.

İki eş de memursa çözüm aslında basit:

Eğer iki eşin bulunduğu illerde boş norm yoksa, üçüncü bir il önerilmeli.

Aile birliği, mutlaka A ilinde ya da B ilinde birleşmek demek değildir; önemli olan birlikte olunabilecek makul bir çözüm üretilmesidir.

Bir de işin kimsenin konuşmak istemediği tarafı var:

"Eşim İstanbul?da çalışıyor, orada çok iyi maaş alıyor; Hakkâri?de aynı parayı alamaz."

Ee o zaman sormak lazım:

Amaç aile birliği mi, para mı?

Gerçekten aile birliği isteniyorsa, talepler sadece rahat ve kazançlı illerle sınırlı olmamalı.

Eş özel sektördeyse:

İŞKUR verilerine bakılır, gittiği yerde iş bulma ihtimali varsa eş öğretmenin yanına gelir.

Aile birliği; "en iyi yere geçme hakkı" değildir,

makul ve sürdürülebilir bir çözüm arayışıdır.

Zaten aile birliği meselesi bugün fazlasıyla manipüle ediliyor.

Herkes Anayasa?yı öne sürüyor ama çoğu kişi Anayasa?nın ne dediğini eksik ya da işine geldiği gibi okuyor.


Talai
Memur
24 Ocak 2026 20:46

Anayasa ne diyor?

Devlet, aile birliğinin korunması için gerekli önlemleri alır.

Ama şunu demiyor:

"Devlet, seni mutlaka istediğin ilde bir araya getirmek zorundadır."

Yani burada devletin yükümlülüğü;

ailenin birlikte yaşayabilmesini sağlamak için makul ve objektif tedbirler almaktır.

"Ben sadece İstanbul?da, sadece İzmir?de birleşirim" diye bir anayasal hak yok.

Eş memursa iş zaten basit:

Kadrolar ve normlar çerçevesinde bir araya getirilir.

Eş SGKlıysa ne olur?

Devlet, İŞKUR aracılığıyla iş bulma imkânı sağlar.

Bu da Anayasa?ya uygundur.

Çünkü devlet "seni işsiz bırakmamaya çalışırım" der,

"Sana her yerde aynı maaşı, aynı kariyeri, aynı konforu garanti ederim" demez.

Bugün yapılan temel hata şudur:

Aile birliği,

"en rahat ilde, en iyi şartlarda birleşme hakkı" gibi sunuluyor.

Oysa aile birliği;

makul, mümkün ve dengeli bir çözüm üretme meselesidir.

Eğer iki eşin bulunduğu illerde boş norm yoksa,

üçüncü bir ilin önerilmesi Anayasa?ya aykırı değildir;

aksine "bir araya gelin" diye somut çözüm üretmektir.


Talai
Memur
24 Ocak 2026 20:47

Gelelim doğu görevinden muaf olanlara?

Bugün için bu arkadaşlar açısından yapılacak bir şey yok; bu bir kazanılmış hak.

Ancak iller arası rotasyon başlarsa, bu kişiler çok düşük hizmet puanlarıyla dolaylı olarak mecburi hizmet bölgelerine gitmek zorunda kalacaklardır.

Yani sistem kimseyi doğrudan mağdur etmeden, kendiliğinden dengeye gelir.


graywolf13
Şef
25 Ocak 2026 00:15
bu doğululara pozitif ayrımcılıktır. orada yaşayan kişi hem evinin yanındaki okulda çalışacak hem de en yüksek maaşı alacak. suçumuz batılı olmak mı? ben bu dediğinize başka bir öneride bulunayım: herkes annesinin/babasının kütüğünün bulunduğu ilçede beş veya on sene zorunlu hizmet yapsın. bu şekilde herkes bir süre memleketinde çalışmış olacak ve mağdur olan kişi azalacak.
Talai
Memur
25 Ocak 2026 02:11

Ya da sadece herkesin kütüğünün bulunduğu ile il emri verilsin. Diğer durumlarda norm açılmasını beklesin

Soner Eraslan
Memur
25 Ocak 2026 02:13
Yorgun öğretmenler emekli edilerse sorun çözülür.

berduş.
Aday Memur
25 Ocak 2026 03:41
kardeş göreve başlayana kadar bayrağın dalgalandığı her yerde çalışırım atama olunca rotasyon olsun. sıranı bekle. biz bekledik sizde bekleyin. zorla tutan yok. istifa et isteğin yere git.

asd_dfj
Şube Müdürü
25 Ocak 2026 10:08

Yalnız şu an sorun batıya gidememek değil. Doğuda bile hiç boşluk kalmadı. Yani tayin sistemi tamamen tıkanmış durumda. Bu durumda yapılabilecek en mantıklı şey norm kadro sayılarını artırmaktır. Bunun hesaplanma yöntemi mi değişir nasıl olur bilmiyorum ama bi çözüm bulunmalı.


Lewo124
Şef
25 Ocak 2026 10:49
artık gülüyorum sadece. sistem hepten tıkandı. Bu sistemde herkes kendine göre mağdur. Kimi merkeze gelemiyor, kimi il değiştemiyor, kiminin mazereti kabul edilmiyor bu böyle sürüp gidiyor. İstediğiniz çözüm yolunu sunun, binlerce alternatif getirin yine bir yerde tıkanacak. Biz geleceğe yönelik politikalarımızı 10-20 seneyi kapsayacak şekilde değil, o günün şartlarına( siyasete) göre belirliyoruz. Çözüm olarak sunduğunuz öneri maalesef bir başkasına uygun olmuyor. Bakın yukarıda örneği var. Bu sebeble hepimiz mecburen sıramızı bekleyeceğiz.
Lewo124
Şef
25 Ocak 2026 11:01
dediğiniz ile ilgili kısa bir anektodumu paylaşayım. 2006 Şubatta yeni göreve başladım. Dağ köy okuluna. Branş öğretmeniyim ve 6 saat dersim var. 18 saat derse girdim 6 ayrı dersin yıllık planını hazırlıyorum bildiğiniz aspirin öğretmen oldum. Çok uzatmadan köyde yaşlı bir amca okumamış ama görmüş geçirmiş belli. Sohbet esnasında dediki hoca; öğretmen kesimi çok garip, önce atananamıyorum der söverde söver, sonra atanır okul bumuydu, maaş bumuydu diye 1-2 ay içinde sokranmaya başlar, sonra benim burada olmamam lazım bir an önce gitmem lazım diye kaçış yolları arar dedi. Çok garipsiniz hoca derdi. Evet amca deyip geçiştirmiştim. Şimdi buradaki veryansınlara bakınca amca geliyor aklıma. Bu arada o dağ köy okulunda 1,5 yıl çalıştım.
asd_dfj
Şube Müdürü
25 Ocak 2026 11:56

Hocam ne sırası. 40 yıllık öğretmen de olsanız gidemezeiniz şu an. Çoğu branşta il dışı tayinlerde sadece 15 20 il açılıyor. Mesele sıra işi mi sizce?

Lewo124
Şef
25 Ocak 2026 12:57
hocam bununla ilgili daha önce yanlış uygulamaların sonucunda bugün bu haldeyiz diye uzun uzun yazdım. zh affı, il emri, görevlendirmeler, vs. Hepsi yanlış. Bu kadar yanlışın içinde ratosyon uygulamasını doğru yapacaklarını zanneden bir grup var. Yığılmaların önüne geçmediğiniz sürece sağlıklı adım atmak mümkün değil. Bu saatten sonrada düzeltmeniz mümkün değil sayımız milyon üzerinde. Benim söylediğim (herkes sırasını bekleyecek)iyi niyet kalplere bir nebze su serpme.
ferrari75
Şef
25 Ocak 2026 14:41

Hocam temel sorun, 2023 yılında verilen seyyanen ödemenin ve kariyer adı altında sunulan ucube sistemin sonucunda verilen tazminatın emekliliğe yansımamasıdır. Bugün Başöğretmen olarak 85.000 TL civarında maaş alan bir öğretmen, emekli olduğunda 30.000 TL maaşa talim edecek. Nasıl geçinecek? Zaten 2008 yılında ABO oranının çok düşürülmesi ile handikaplı hale gelen emekli maaşları, yukarıda belirttiğim etkenlerin de eklenmesiyle emekliliği imkansız hale getirmektedir. Diğer hizmet sınıflarında tüm kariyer ödenekleri emekliliğe etki ederken, ÖMK ile bu kısım pas geçilmiştir. Bu durum düzeltildiği takdirde, kadro gençleşir ve çalışma heyecanını yitirmiş olan veya artık sağlık sorunları baş gösteren meslektaşlarımız, daha rahat emeklilik ister, kadrolarda bir hareket alanı oluşur.

bilinçlivatandas
Şef
25 Ocak 2026 15:10
şuan emekli öğretmen maaşı 40 bin civarında seyyanen verilen zam emekliye de verilse 62 bin olacak. Bence kabul edilebilir bir seviye. Ama bakanlık şunu düşünmeli liselerin süresinin kısalması veya zorunlu olmaktan çıkarılması ve genç nüfusunun ciddi manada düşüyor olması sistem için büyük tehlike. 50 yaşın üzerinde emekliliği hakemin 150 binden fazla öğretmen var bugün seyyanen zammı ve başöğretmenlik tazminatı emekliye verilirse tamamı emekli olur. Bu saatten sonra sistem ancak bu şekilde kurtulur.
