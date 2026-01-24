Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Taşıma Ruhsatı


24 Ocak 2026 18:48
Taşıma Ruhsatı
Selamunaleyküm arkadaşlar. Bilen varsa, özellikle Silah ruhsatta çalışan arkadaşlar... 5.pomemdim 2008 mart 2014 kasım arası yaklaşık 7 yıl görev yaptım. Taşıma Silah Ruhsatı alabilir miyim

mhtm.15
Memur
24 Ocak 2026 19:14

Kanuna bak. Fiili on yıl gerekiyor. 10 yıl fiili çalışıp istifa eden alabiliyor.

