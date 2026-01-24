KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : supporters.

YSK alımı hakkında


24 Ocak 2026 21:34
YSK alımı hakkında

Merhabalar YSK'nın alımında sadece tek bir şehir secebiliyorum liste olusturamiyorum bir de ysk da calisan zabit katibi, memur vs. Bana ulasirsa cok mutlu olurum tessekkurler.

Çok Yazılan Konular

DHMİ'de elektrik teknikerlerinin elektronik kadrolarına geçişi nedeniyle oluşan kamu zararıDHMİ ARFF sağlık raporuGüvenlik kadrolarına atanmak

Sözlük

güne bir söz bırak 3 ayrı dünyaların insanıyız 1 günün filmi 1 yemek tarifi 1 haldun dormen 1 sözlükte cumartesi 2 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 Ey dermess 4 2026 1 Mn radyo 1

Son Haberler

Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldıPKK elebaşı Öcalan Bahçeli'ye kilim hediye ettiGalatasaray Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ettiMİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştüEğitim-Bir-Sen'den İBB Kreşindeki Skandal İddialara Sert Tepki: Kreş Değil Epstein Adası!

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak