Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

Engelli rapor oranı artması


24 Ocak 2026 21:47
Engelli rapor oranı artması

Arkadaşlar merhaba. Benim raporum süreliydi yenilenme sürecinde oranı arttı yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

Çok Yazılan Konular

EKPSS 2026 kuradan ortaöğretimden mezun memur olarak atanırsam ne kadar maaş alırım?

Sözlük

güne bir söz bırak 3 ayrı dünyaların insanıyız 1 günün filmi 1 yemek tarifi 1 haldun dormen 1 sözlükte cumartesi 2 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 Ey dermess 4 2026 1 Mn radyo 1

Son Haberler

Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldıPKK elebaşı Öcalan Bahçeli'ye kilim hediye ettiGalatasaray Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ettiMİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştüEğitim-Bir-Sen'den İBB Kreşindeki Skandal İddialara Sert Tepki: Kreş Değil Epstein Adası!

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak