Hagb ve Gizlilik Dereceli Birim

Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
24 Ocak 2026 22:11
Merhaba arkadaşlar. Yakın zamanda adli bir olay yaşadım. Karşı taraf şikayetlerime istinaden 3 ağır suçtan ceza aldı. Ben de muhtemelen karşı tarafın ufak bir şikayetine istinaden yüksek ihtimalle adli para cezası ve Hagb alacağım. Bana karşı olan şikayete konu suç memuriyete engel olmayan, yüz kızartıcı suçlar arasında sayılmayan bir suç türü. (Mala zarar) Haksız tahrik indirimiyle adli para cezası ve Hagb ile sonuçlanacağı garanti gibi. Gizlilik dereceli birimde çalışmaktayım ve yönetmelikte gördüğüm kadarıyla bu birimler için arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması bir arada yapılıyor. Ayrıca bildiğim kadarıyla belli aralıklarla araştırma yenileniyor. Memuriyete engel olmayan, yüz kızartıcı olmayan bir suçlamadan hagb alındığında gizlilik dereceli birimde çalışmaya engel bir soruşturma değerlendirmesi sonucu gelir mi? Benzer durumda hagb'si olup gizlilik dereceli birimde çalışmaya devam edenler var mıdır? İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.

