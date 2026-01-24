KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Kite atananlar 3 yıl dolmadan başka yere atanabilir mı?


24 Ocak 2026 23:10
Kite atananlar 3 yıl dolmadan başka yere atanabilir mı?
Kariyer meslekleri oluyormuş sanırım. Cezası var mı?

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalıAynı yıl KPSS puanı ile atanmaAFAD makine mühendisliğiDSİ büro personeli 2025/2 atananlarEti maden 2025/2 atananlarUzman olamayan uzman yardımcısının durumu hakkındaEMM 84,49 puanAFAD mülakatKarayolları genel müdürlüğüKPSS B mi, fabrikaya devam mı ? Kararsızlık

Sözlük

2026 1 haldun dormen 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 Mn radyo 1 bi mola radyo yayını 1 güne bir söz bırak 3 sözlükte cumartesi 2 yemek tarifi 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 günün filmi 1

Son Haberler

Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldıPKK elebaşı Öcalan Bahçeli'ye kilim hediye ettiGalatasaray Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ettiMİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştüEğitim-Bir-Sen'den İBB Kreşindeki Skandal İddialara Sert Tepki: Kreş Değil Epstein Adası!

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak