Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Xray Personeli


25 Ocak 2026 00:08
Xray Personeli

arkadaşlar çalıştığınız cezaevlerinde gündüz çalışan x ray personeline radyasyondan dolayı ekstra izin vs bişey veren cezaevi varmı acaba

Çok Yazılan Konular

Bir Zabıt Katibi Meslektaşınızdan: Belge Özetleme ve 28+ Hukuk Aracı [Ücretsiz]İcra Katipleri Taşıma RuhsatıVardiyada Çalışan Memurun Her Türlü Mobinge Maruz KalmasıSözleşmeli Katiplerin Kadrolu Katiplerden Daha Yüksek Maaş AlmasıAdalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para YokSilah RuhsatıMazeret TayiniYeşil Pasaport İçin Dolu Boş KararnamesiNitelikli Dolandırıcılık Suçu Artık ASCM'lerdeAdalet Bakanlığı Eş Tayini

Sözlük

yemek tarifi 1 Mn radyo 1 sözlükte cumartesi 2 haldun dormen 1 2026 1 Ey dermess 4 ayrı dünyaların insanıyız 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 sızmak 2 güne bir söz bırak 3

Son Haberler

Polislerin zorunlu bölgede ikinci görevine ilişkin düzenleme hukuka uygun bulunduSuriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldıPKK elebaşı Öcalan Bahçeli'ye kilim hediye ettiGalatasaray Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ettiMİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak