Maaşlar Eksik Yatıyor ve 10 Gün Oldu Maaş Farkları Yatmadı


25 Ocak 2026 00:38
Maaşlar Eksik Yatıyor ve 10 Gün Oldu Maaş Farkları Yatmadı

Eskiden hemen yatardı bu kadar sürmesi normal değil yatıracaklarından bile şüpheliyim, onu geçtim bi ben mi farkediyorum eski maaşla zamlı maaşı hesaplayınca maaşlar eksik çıkıyo, ayrıca babam emekli güya en düşük emekli maaşı 20 bin olmuştu, 16 bin alırken şuan 17.500 yattı onun 300 400 tl farkıda zaten ne zaman yatar belli değil.


Cankvrl38
Aday Memur
25 Ocak 2026 00:39

16 bin olan emekli maaşı 17. 500 oldu 20 bin yapacaz diye yalan söylemeleri ne kadar doğru

