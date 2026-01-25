Soruşturma izni verilmesi hakkında

14 ay önce hakkımda adli bir suçlamadan ötürü ifade verdim ve açığa alındım (fetö konusu değil) sonrasında 2 ay sonra Kyok verildi bu defa kyok kararının altına görevi kötüye kullanma suçundan ayrı soruşturma açıldığı notu düşülmüş, açık işlemi devam ediyor. 14 ay sonra geçen hafta hakkımda soruşturma izni talep edildiği için ifadem istendi ön incelemeci tarafından.

1) 12 aydır soruşturma izni olmayan bir konudan açıkta tutulmak prosedüre uygun mudur?

2) görevi kötüye kullanma suçundan, daha şahsımın bile ifadesi alınmamışken 12 aydır neyi beklediniz de soruşturma yürütüyoruz dediniz şimdi izin talebinde bulunuyorsunuz, göreve başlatıp o şekilde süreç yönetilemez miydi?