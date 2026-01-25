Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Vakıfbank eksi hesap yapılandırma


25 Ocak 2026 02:06
Vakıfbank eksi hesap yapılandırma
Arkadaşlar çoğu borcumu ödedim ama eksi hesap beni çok yoruyor. aşağı yukarı 140 bin lira civarında diğer borçlarla ödemelerle beraber yürümüyor ve faiz yükü fazla. vakıfbankta daha önce bu konuda yapılandırma yapan var mı

Çok Yazılan Konular

Bir Zabıt Katibi Meslektaşınızdan: Belge Özetleme ve 28+ Hukuk Aracı [Ücretsiz]İcra Katipleri Taşıma RuhsatıVardiyada Çalışan Memurun Her Türlü Mobinge Maruz KalmasıSözleşmeli Katiplerin Kadrolu Katiplerden Daha Yüksek Maaş AlmasıAdalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para YokSilah RuhsatıSosyal Çalışmacı Unvan Değişikliğine Girecek Arkadaşlar Tek Başlık Altında ToplanalımMazeret TayiniYeşil Pasaport İçin Dolu Boş KararnamesiNitelikli Dolandırıcılık Suçu Artık ASCM'lerde

Sözlük

günün filmi 1 güne bir söz bırak 3 sızmak 2 ayrı dünyaların insanıyız 1 Mn radyo 1 2026 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 haldun dormen 1 sözlükte cumartesi 2 Ey dermess 4

Son Haberler

Polislerin zorunlu bölgede ikinci görevine ilişkin düzenleme hukuka uygun bulunduSuriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldıPKK elebaşı Öcalan Bahçeli'ye kilim hediye ettiGalatasaray Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ettiMİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak