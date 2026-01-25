Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

2026 Şark tercihi öneri


25 Ocak 2026 02:56
2026 Şark tercihi öneri
abilerim devrelerim bu sene hatayda ilk şarkım bitiyor hatay batıya döndü butonda açıldı ama şehir yaşanacak gibi olmadığı için tekrar doğu tercihi yapacağım (mesleğe istanbulda başladım 4 sene muhtemelen tekrar oraya verecekler batı tercihi yaparsam puan 6500) yeni evlendim borcum falanda yok bana gidip uzun süre kalabileceğim lojman imkanı olan yaşanabilir şehirlerden önerileriniz olursa yazabilirseniz şimdiden teşekkür ederim biliyorum 22 tercih yapacağız hangisi gelir belli olmaz ama yinede fikir olsun ilk sıralara yazmak için

poyraz_1907
Aday Memur
25 Ocak 2026 03:04
Van der geçerim
