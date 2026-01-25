Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

Varlık fonunda olan değişim ile KİTlerin durumu ne olacak


25 Ocak 2026 09:52
Varlık fonunda olan değişim ile KİTlerin durumu ne olacak

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/turkiye-varlik-fonu-veya-kurdugu-sirketlerin-satin-aldiklari-sirketler-fonlar-ve-bagli-ortakliklar-kamuya-ait-duzenlemelere-tabi-olmayacak-ayricalikli-sirketler-2469840

Bu kanunlara göre Varlık Fonun da olan KİTler ne olacak? 233 sayılı KHK dan çıkıp, kendi özel mevzuatını mı uygulayacak ve 399 KHK ile personellere ne olacak ve personel almayacak mı? Kimi diyor etkilemez kimi diyor etkilenir ama kimse emin değil.

