Komisyonun Red Verdiği IKM'yi Kurum Müdürünün Başmemur Yapması


25 Ocak 2026 12:04
Komisyonun Red Verdiği IKM'yi Kurum Müdürünün Başmemur Yapması

Arkadaşlar merhaba. Ben X cezaevinde X ünvanla görev yapıyorum. Kurumda bulunan bir IKM'yı kurum müdürü tedviren başmemurluk için komisyona yazdı. Komisyon bu IKM'nin daha önceden disiplin dosyası olduğu sebebiyle red verdi. Kurum müdürü bu IKM'ye halen başmemurluk yaptırıyor. Bu ne kadar doğru ve yasal? Bunun bir dayanağı var mıdır?

