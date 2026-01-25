Khk ile ihraç olup Ohal Komisyonu Kararı ile Memuriyete İade Edilenlerden Polis Başmüfettişine İfade

Arkadaslar selam..679 sayılı khk ile ihraç oldum istanbul kadrosunda görev yapıyordum...Ohal işlemleri inceleme komisyonu kararı ile memuriyete geri döndüm meseleğe dönüş için dava açmadım..
Valilik kadrosunda VHKİ olarak görev yapmaktayım.2020 yılında istanbuldan takipsizlik kararımda var AD olarak kodlanmıştım.
yaklaşık 1 ay önce istanbulda görev yaptığım şubenin idari bürosundan arandım polis başmüfettşinin ifadeye çağırdığını söylediler kendilerine artık polis olmadığımı valilik kadrosunda VHKİ olarak görev yaptığımı söyledim. Dün bulunduğum ilin hukuk işlerinden aradılar polis başmüfettişinin ifademi alacağını söylediler... 5 sene boyunca ihraçtım zaten ohal işlemleri inceleme komisyonu 7 sülalemi inceledi birşey bulamadı ve göreve iade kararı verdi. Şimdi ne için ifadeye çağırdılar anlamadım. Başına bu tarz bir durum gelen meslektaşım var mı acaba? Ben ohal işlemleri inceleme komisyonuna sunduğum belgeleri ve evrakları ve götüreceğim yanımda darbe akşamı gözaltına aldığım askerlerin göz altına alma tutanakları ve fetöcü olmadığıma dair komisyona sunduğum belgeleri yanıma alacağım İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği Takipssilik kararımıda alacağım ekstra avukata ihtiyaç var mıdır bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
