25 Ocak 2026 15:13
Herkese merhaba,

Bir şey danışmak için aranıza katıldım. Aslında çok eski bir hesap ama aktif olarak kullanmıyordum. Şimdi değerli bilgi ve görüşlerinize ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim.

X üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Uzun ve yorucu kadro arama döneminden sonra Rabbim çok şükür bunu nasip etti. Herhangi bir torpilim olmadan tamamen puan üstünlüğü ile (85 Ales, 90 dil, 96 AGNO) ihtiyaca binaen açıldığı söylenen bir kadroya yerleştim.

Beş yıldır aynı birimde derslere giriyorum. Geldiğimden beri çalıştığım birimde yaz, kış en fazla ders yükünün verildiği hocalardan biriyim. Her sene yıllık izinlerim yanıyor, yazın 1 hafta, 10 günden fazla izin yapamıyorum. (Bunu özellikle belirtmek istedim çünkü çalıştığım birimde kimse pek ders almak istemiyor. Herkes maaş karşılığı 12 saati doldurup diğer günlerini boşaltma derdinde .)

Bu sene Rektörlük?ten gelen bir telefonla uygulamalı birim öğretim görevlisi olduğum için yasal olarak derslere giremeyeceğim belirtildi ve Taşınır Kayıt Yetkilisi görevi ile hiçbir fikrimin olmadığı, eğitimimle hiçbir alakası olmayan bir sürü angarya iş üzerime yıkıldı. Bir anda evrak memuru statüsüne geçtim. Başvurduğum ilanda ne ders verecek ne de uygulamalı birim diye bir ibare yok. İlan Rektörlük Özel Kalem üzerinden açıldığı için Uygulamalı birimsiniz, ilanda belirtilip belirtilmemesinin önemi yok, deniyor. Doktora eğitimimin son dönemindeyim, kritik bir zaman dilimi içindeyim ama oturmuş taşınır sistemini öğrenmek için uğraşıyorum. Çalıştığım birimde bu işi yapacak büro personeli de yok değil ama işi bana verdiler. Birim amiri yapılacak bir şey olmadığını söylüyor ama o sırada Uygulamalı Birim yazan ilana atanmış öğretim görevlisi derslere giriyor.

Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Personelde çalışan bazı kişiler doktorayı bitirdikten sonra seçme hakkım olduğunu araştırmam gerektiğini söyledi. Ben bu iş yüküyle doktorayı nasıl bitireceğim konusunda endişeliyim. Konu hakkında bilgi ve tecrübesi olanlar paylaşırsa sevinirim.


25 Ocak 2026 15:38
Hocam, öğretim görevlisinin memur kadrosuna atandığını ilk kez duyuyorum. Bir hukuk bürosundan destek almanızı öneririm.

25 Ocak 2026 15:38
Devlet Üniversitesinde miydiniz?
