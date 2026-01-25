Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Amir/Müdüre yazılacak teşekkür mektubu örneği


25 Ocak 2026 15:15
Amir/Müdüre yazılacak teşekkür mektubu örneği

arkadaşlar internetten henüz bakmadım. Ama özelinde cimer üzerinden (görevlendirme bulunduğum okullardan birinin) okul müdürüne yazılacak teşekkür mektubunda informal (yani resmi olmayan) ibareler olması herhangi bir açıdan sıkıntı mıdır yoksa varsa resmi bir şablon ona göre mi yazmam gerekmekte. Bir hastane de çalışan bir hekim için yazdığım teşekkür mektubunda informal ibareler ekledim ve sorun olmadı , hatta hastane yönetimi bana bu doktora teşekkür yazısı yazıldığına dair cimer üzerinden dönütte bulundu.

iyi çalışmalar.

