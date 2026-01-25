KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan

KPSS sağlık bakanlığı ataması hk


25 Ocak 2026 17:17
KPSS sağlık bakanlığı ataması hk
Sözleşmeli olarak atanıldığı takdirde emekli olana kadar sözleşmeli kalınabiliyor mu kalınırsa emeklilik durumu nasıl oluyor ikramiye vs veya maaş daha mı düşük oluyor?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Ey dermess 4 Mn radyo 1 günün filmi 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 şu an çalan şarkı 1 sosyal sitelerdeki a-sosyaller 1 güne bir söz bırak 3 2026 1 2026 Oscar Ödül Töreni 4 ayrı dünyaların insanıyız 1

Son Haberler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depremBüyükçekmece'de fabrika deposunda yangınMuğla'da karısını tüfekle vurarak yaralayan kişi tutuklandıSivas ta kazanan çıkmadıBaşkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak