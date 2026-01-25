psikiyatriye sevk edilip silahı alınan nasıl çalışır?

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
25 Ocak 2026 17:19
merhaba arkadaşlar psikolojik sorunlarım olduğu ıcın emniyet beni psikiyatri ye sevk edıp sılahımı aldılar ve şimdi ilçe emniyet gırısınde 6+1 çalıştırmak istiyorlar. bunun oluru nedır?

25 Ocak 2026 17:57
nöbete yazamazlar.

25 Ocak 2026 17:59
seni psikiyatriye neden sevk etti ki.

25 Ocak 2026 18:17
intihara teşebbüs diye silah muhafaza altına alındı ve Psikiyatriye sevk edildim bunun neticesinde çalışma sistemi sakal traşı vs bu tür şeyler yasal olarak nasıl oluyor öğrenmek istiyorum haklarım nelerdir

25 Ocak 2026 19:24
silahsız olduğun için sivil çalışırsın. sabah 8-17 arası çalışırsın. 5+2 sisteminde çalışman gerekiyor diye biliyorum. seni nizamiye giriş kapısı gibi yerlerde calistirmalari uygun değil. girişte sadece kayıt yapıyorsan ve yanında başka silahlı kolluk varsa çalıştırabilir. aktif birimlerde görev yapamazsın. önemli olan senin sağlığın. herşeyi boşver. kendinle başbaşa kalmaman belki senin için daha iyi olabilir. zor bir süreç. atlatacaksin. sadece şer diye gozukenlerin hayrını görmeye basla.
