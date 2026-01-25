Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

2027 Temmuz'a Kadar Güzel Birşey Beklemeyin


25 Ocak 2026 17:35
2027 Temmuz'a Kadar Güzel Birşey Beklemeyin

Seçim yaklaşınca sadece memura değil herkese yağdıracaklar zaten kendileri dedi bunu az daha sabır bakalım

Çok Yazılan Konular

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi2026 Temmuz Memur Zammı2027 Kamu Reformu2027 Diriliş Yılı Olacaktır! 14 Günlük FarkYüksek Lisans Yapan Memurlar Neden Hala Hak Ettiği Değeri Görmüyor?Sağlık Mazereti TayiniMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, GerçektirYıllık İznim Ne Zaman 30 Gün Olacak

Sözlük

sosyal sitelerdeki a-sosyaller 1 sözlükte cumartesi 2 güne bir söz bırak 3 2026 1 Mn radyo 1 şu an çalan şarkı 1 Ey dermess 4 2026 Oscar Ödül Töreni 4 günün filmi 1 haldun dormen 1

Son Haberler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depremBüyükçekmece'de fabrika deposunda yangınMuğla'da karısını tüfekle vurarak yaralayan kişi tutuklandıSivas ta kazanan çıkmadıBaşkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak