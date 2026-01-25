Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İlçe arası atamada yolluk ödenir mi?


25 Ocak 2026 17:40
İlçe arası atamada yolluk ödenir mi?

Kıymetli arkadaşlar, norm fazlası atamayla il merkezinden 75 km uzaklıktaki ilçe merkezine resen atamam yapıldı. İlçeye sordum ama net bişey demediler.

Yolluk (harcırah) parası ödenecek mi? Yoksa aynı atama Grubu vs diye ödenmeyecek mi? İkametgah aldırma zorunluluğu var mıdır?

Bilgi sahibi olanlardan fikir almak istiyorum. Şimdiden teşekkürler.


kimuni
Genel Müdür
25 Ocak 2026 17:46

bence ödenir ama emin değilim. Bu konuda açılmış başlıklara hatta memurlar.netin gaberi vardı sanki bir gözatmanızı öneririm.


kimuni
Genel Müdür
25 Ocak 2026 17:47

*haber


energy2
Aday Memur
25 Ocak 2026 19:37

Hocam ikametgahınız değişirse ödenir yoksa ödenmez

