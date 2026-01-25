Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Güvenlikten Mübaşirliğe Geçiş Var Mı?


25 Ocak 2026 18:02
Güvenlikten Mübaşirliğe Geçiş Var Mı?

Adalet Bakanlığında güvenlik olarak çalışan biri mübaşirliğe geçebilir mi? İleride adalet hizmetleri sınıfı getirilir ise güvenlikte adalet hizmetleri sınıfına dahil edilir mi?

