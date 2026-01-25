KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
3+1 son 1 yılda başka kuruma geçiş var mı?


25 Ocak 2026 19:06
3+1 son 1 yılda başka kuruma geçiş var mı?

merhaba arkadaşlar üniversite büro memuruyum 2026 yılının ocak ayında 3. yılım dolacak kadro alacağım 2026 kpssye girersem 4. yılımın içerisinde farklı bir ünvana atamam olurmu öğretmen biyolog vb . yoksa tamamen geçiş yasak mı


ögretmencocuk
Memur
25 Ocak 2026 19:07

2027 yılının ocak ayında kadro alacağım yanlış yazmışım

