Görevlendirmede yolluk ödenir mi?


25 Ocak 2026 19:50
baktım aynı ilçe grubunda fakat yaklaşık olarak 45 km mesafe var diyelim. bu durumda yolluk ödenebilir mi (haftada 4 gün gitgel yapıldığını varsayın)

not: arabam var. aktif sürücüyüm. Ama işte yol uzak.


bahçesaray
Şef
25 Ocak 2026 21:25
alınmaz
