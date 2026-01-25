Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Batı Tercihi Konusunda Öneriler


25 Ocak 2026 20:46
Batı Tercihi Konusunda Öneriler
bu sene kısmetse Çift şarkımı tamamlayacağım. Elazığ'dan dönüşe tabiyim. aklımda çanakkale eskişehir balıkesir bilecik sakarya ankara gibi şehirler var. 13 senelik memurum. Neresi gelirden ziyade nereler ilk 10'da yazılır kısmındayım. 6 sene kadar İstanbul'da da görev yaptım. Ankara, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya, Bilecik gibi şehirler hakkında realist bilgisi olanların yorumlarına ihtiyacım var. Kiradayım kirada oturacağım. önceliğim orta anadolu ve batı marmara ile üst ege. Doğuda özellikle 6 sene geçirdim ve artık memlekete uzak olmak istemiyorum. şimdiden herkese teşekkürler. Herkesin gönlünde atanması dileğiyle.

Anderson1
Şube Müdürü
25 Ocak 2026 22:08

İstanbul hayırlı olsun ilk tayinde istanbulda 8 yılı tamamlamamışsın. Yaza hazır ol survivora bence;

