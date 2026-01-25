İç Kontrol Nasıl Bir Birim?

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Merhabalar, 2 kamu kurumuna başvurmuştum. İkisi de olumlu oldu. Birini seçip diğerine yedek arkadaş için feragat edeceğim. Bu kurumlardan birinde Strateji Geliştirme Dairesinde İç Kontrole vermişler. Mühendisim ve bu konuda hiçbir bilgim yok. Kurum yeni bir kurum ve bu işi bilen de yokmuş. Öte yandan kurumda İç Kontrol çalışması da yokmuş. İç Kontrol çalışmasını sıfırdan benim yapmamı bekliyorlar. İç Kontrol zor mudur? Daha da önemlisi riskli midir Sayıştay vs. açısından? Ne yapmalıyım?

