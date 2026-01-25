Memur Kardeşim, Geleceğine Sahip Çık.

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
25 Ocak 2026 21:32
Geleceği görebilen meslekdaşlarım ne dediğimi iyi anlayacaktır. Bu gün memur emeklisine destek olmayan, onun hakları için de çaba sarf etmeyen yarın emekli olduğunda çok geç kalmış olacaktır. Benim 25 yılım var, benim 20 yılım var, benim 10 yılım var deme! Hatta ben emekli olmayacağım da deme! Devlet birgün seni emekli edecek. Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışamaz. Kalın selametle.

