Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

399 dan İstifa


25 Ocak 2026 22:24
399 dan İstifa
Şuan Tcdd taşımacılıkta memurum. Tcdd taşımacılıktan DHMİ İçin yakında istifa edicem. Bazıları ihtar çekmen lazım kuruma diyor. İstifa öncesi ve istifa sırasında ne yapmam lazım?

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaKİT yönetişim reformuDHMİ çalışanları buraya4C'den 4B'ye ya da 4A'ya geçişte ceza durumu var mı?BOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTCDD promosyonVarlık fonunda olan değişim ile KİTlerin durumu ne olacakTürkşekerTüm Kamu Çalışanlarına Yönelik Maaş ve Çalışma Şartları DüzenlemesiDHMİ vs BOTAŞ

Sözlük

Mn radyo 1 güne bir söz bırak 3 haldun dormen 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 bi mola radyo yayını 1 şu an çalan şarkı 1 2026 1 günün filmi 1 yemek tarifi 1 Ey dermess 4

Son Haberler

Otomobil KGM'ye ait kantar binasına çarptı; görevli personel öldüFenerbahçe Göztepe'ye takıldıİki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bittiEdirne eski milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybettiDMM'den 'DAEŞ' iddiasına yalanlama!

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak