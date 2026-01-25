Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
25 Ocak 2026 23:32
Kolay gelsin tüm arkadaşlara.

3 ay önce tiroid kanseri tanısı ile ameliyat oldum. Tiroid bezlerim komple alindi ve yakın lenflere yayılım gösterdigi icinde atom tedavisi alacam. Artik tiroid bezlerim olmadigi icinde surekli tiroid ilacına bağımlıyım.hastane engel raporunu yüzde 64 verdi ama dilim raporunda b dilimi verdi. Sizce b dilimi yeterlimi ve bu konuyla ilgili bilgisi olanlar yorumda bulunurlarsa sevinirim.


Çehzat B
Şef
26 Ocak 2026 00:32

Öncelikle geçmiş olsun. Tiroid bezi alınan insanlar organ eksikliğinden engel raporu alıyolar. Sorun çıkar, çalışamıyorum de, tekrar tekrar rapora git. Amirinle de görüş. Gerekirse sık sık hastalan. O iş zor. Allah yardımcın olsun. Engel raporunla dilim raporun arasında tezatlık var.

