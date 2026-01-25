derece kademem 1 1

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

25 Ocak 2026 23:33
derece kademe 1. 1 olan hizmetli maaşı ne kadar olur evli iki çocuk babası lisans mezunu........bunu okuyunca şaşırmayın sağlık durumundan mecburi geçiş olabilir.....maaşı merak ediyorum


sonromatik
Aday Memur
26 Ocak 2026 00:23

Saglik durumun nedir

