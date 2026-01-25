Gündem \ Spor
25 Ocak 2026 23:42
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 20. hafta

Maç Başlangıcı: 30 Ocak 2026 Saat: 20:00

Kasımpaşa-Samsun

Alanya-Eyüp

Başakşehir-Rize

Göztepe-Karagümrük

Gençlerbirliği-Gaziantep

********************************************

Antalya-Trabzon

Beşiktaş-Konya

Galatasaray-Kayseri

Kocaeli-Fenerbahçe

*********************************************

Leeds United-Arsenal

Aston Villa-Brentford

Manchester United-Fulham

Tottenham-Manchester City

Maç Skoru: Galatasaray-Kayseri

