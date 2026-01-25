uyuşturucu testi negatif

Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
iyi günler aracımda 2 gr tütün ve uyarıcı madde karışımı 1 tane sigara bulundu tarama testlerim negatif çıktı sizce memurluk durumum ne olur

