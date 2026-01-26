Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Danıştay


26 Ocak 2026 01:50
Danıştay

Dosya durumum esastan havale sırasında yazarken şimdi incelemede yazıyor. Karar yakın mıdır acaba ? Şimdiden teşekkür ederim


ibrahimmm2863
Aday Memur
26 Ocak 2026 02:06

3-6 ay arası karar çıkar muhtemelen daha önce forumda birinin yorumuna denk gelmiştim.kaçıncı daire ve kaç sene oldu acaba

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay, İdari Mahkemeler, Beraat ve Takipsizlik AlanlarHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarHagb ve Gizlilik Dereceli BirimDanıştayKişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele GeçirilmesiDanıştay İncelemedeNe tavsiye edersiniz ?AYM DMK 56 Maddeyi KaldırdıTSK'da Ankesörlü Telefon Mağdurları

Sözlük

2026 1 haldun dormen 1 Mn radyo 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 güne bir söz bırak 3 şu an çalan şarkı 1 sosyal sitelerdeki a-sosyaller 1 yemek tarifi 1 Ey dermess 4 günün filmi 1

Son Haberler

MİT Tırları davasında sanık yakınları ile mahkeme önünde bekleyen polis amirinin atılması hukuka aykırı bulundu26 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü önünde EYP'li saldırıOtomobil KGM'ye ait kantar binasına çarptı; görevli personel öldü

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak