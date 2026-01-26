Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Maaş adaletsizliği.


26 Ocak 2026 04:50
696 tabi geçici ve sürekli işçiler Ocak ayında 67000 bin maaş aldı diğer typ 21.300. Bu geçici işçilerin maaşları 2 ayda bir ikramiye ile 75000 gibi bir ücret. Maksimum günde 2 saat işleri var Bu gelir adaletsizliği neden? Aynı okulda sürekli çalışmasınlar torpilini siyasi bağını bulan en iyi gördüğü okula çörekleniyor iş yaptıramıyorsun. Kadro verilMESİN okullar işçisisini kendi seçsin. Çalışmayan sistemden çıksın.


BanuAlkan
Memur
26 Ocak 2026 06:08
yaz cimere

firatli_genclik
Genel Müdür
26 Ocak 2026 10:43

Aynısı tüm iş kollarında olsun mu?


umutsuz_mutsuz
Şube Müdürü
26 Ocak 2026 11:20

İlkokul lise mezunlarını doldurmuşlar neyin iş kolu ne yaptın işe girmek için hangi okulları hangi sınavları geçtin bitirdin imza atmayı beceremeyen adamlar kadınlar dolmuş iş yaptıramıyorsun kaba saba tipler


fatih ç.
Genel Müdür
26 Ocak 2026 12:45

Bu iş yaptıramama olayı nedir? Tutanak tutarsın, şikayetini gerekli yerlere yaparsın. Bu idarecileri çözemiyorum. Esip gürlüyor, icraate gelince hiçbir şey yok ortada. İş yapmayan birisini kim niye nasıl savunsun, nasıl korusun?

Denetlenir, uyarılır, tekrarı halinde cezası kesilir. İşleri olmayan angaryayı yaptırmaya çalışan varsa da yapmasın zaten, hakları.

Toplam 4 mesaj

