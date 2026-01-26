Maaş adaletsizliği.

Bu iş yaptıramama olayı nedir? Tutanak tutarsın, şikayetini gerekli yerlere yaparsın. Bu idarecileri çözemiyorum. Esip gürlüyor, icraate gelince hiçbir şey yok ortada. İş yapmayan birisini kim niye nasıl savunsun, nasıl korusun?

Denetlenir, uyarılır, tekrarı halinde cezası kesilir. İşleri olmayan angaryayı yaptırmaya çalışan varsa da yapmasın zaten, hakları.